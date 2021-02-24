Нафта дешевшає на тлі зростання її запасів у США

Ціни на нафту знижуються після публікації даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів "чорного золота" в США і відновленні роботи ряду нафтопереробних заводів (НПЗ).

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 24 лютого становила 64,91 дол. за барель, що на 0,70% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 23 лютого ці контракти подорожчали на 0,2%, до 65,37 дол. за барель, відновивши 13-місячний максимум.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранок 24 лютого знизилися на 1,04%, до 61,03 дол. за барель. Напередодні ці контракти подешевшали на 0,1%, до 61,67 дол. За барель.

Згідно з даними API, запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 1,03 млн барелів. Експерти в середньому очікували скорочення запасів на 5,37 млн ​​барелів.

Офіційні дані про запаси енергоносіїв у США буде оприлюднено сьогодні, 24 лютого. Експерти, опитані агентством S & P Global Platts, прогнозують зниження запасів нафти в США за тиждень, що завершився 19 лютого, в середньому на 4,8 млн барелів, а також скорочення запасів бензину і дистилятів, відповідно, на 2,8 млн барелів і 3,5 млн барелів.

Американські виробники нафти поступово відновлюють видобуток в Техасі, який був паралізований раніше сильними морозами. Виробництво нафти в техаській частині Пермського басейну, яке тиждень тому становила 600-700 тис. барелів на добу, збільшилося приблизно до 2,9 млн барелів на добу, зазначає глава північноамериканського підрозділу компанії OilX Берт Гілберт.

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Інші об'єкти енергетичної інфраструктури, постраждалі в США через морози, також починають повертатися до нормальної роботи. Оператор трубопроводів Plains All American Pipeline, який оголосив минулого тижня про форс-мажор, планує повернути в нормальний режим операції 16 нафтопроводів, повідомляє агентство Bloomberg. Крім того, щонайменше, 8 НПЗ почали відновлювати виробництво 23 лютого.