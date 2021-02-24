Форум «Україна 30. Інфраструктура». День третій

У рамках триденного всеукраїнського форуму обговорюють інфраструктурні послуги, теми відновлення та розбудови інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Всеукраїнського форуму «Україна 30», що проходить 22-24 лютого.

Зокрема, йдеться про продовження Національної програми "Велике будівництво", фінансування довгострокових проєктів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури.

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У форумі беруть участь представники влади, експерти та громадські діячі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.

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8-10 лютого у Києві пройшов триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». На форумі обговорили плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.