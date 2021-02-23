Посольство США прокоментувало підозри у справі ПриватБанку

Посольство США в Україні назвало підозри у справі ПриватБанку, які оголосило Національне антикорупційне бюро, важливим кроком у боротьбі з корупцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє американське дипвідомство у Твіттері.

"Вітаємо НАБУ, ОГП та Україну за рішучі дії проти колишніх посадовців ПриватБанку, яким повідомили підозри у розтраті мільйонів грн українських платників податків. Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого детективи НАБУ оголосили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ «ПриватБанк» підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Підозри експосадовцям ПриватБанку підписала генеральний прокурор.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про затримання працівниками НАБУ першого заступника голови правління ПриватБанку 2016 року Володимира Яценка.