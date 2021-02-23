Мінфін запозичив на внутрішньому ринку ще 10,5 мільярда

Міністерство фінансів 23 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 10,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що за результатами розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 лютого 2021 року до державного бюджету залучено 10 535 325 650,22 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 16 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 9,49 млрд грн.