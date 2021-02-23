«Тарифна» комісія попередила про можливу втрату ліцензії «Чернігівгаз Збутом»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 лютого розгляне факти можливого зловживання ТОВ "Чернігівгаз Збут".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті регулятора.

"До НКРЕКП звернулась Батуринська міська рада Бахмацького району Чернігівської області у зв’язку із зловживаннями ТОВ "Чернігівгаз Збут". 29 грудня 2020 року за результатами тендеру був підписаний договір про постачання природного газу непобутовим споживачам об’єднаної територіальної громади. Загальна ціна одного кубічного метру природного газу за договором склала 4,91 грн з урахуванням ПДВ. Разом з цим, в січні 2021 року Батуринська міська рада отримала від ТОВ "Чернігівгаз збут" відразу три додаткові угоди, які збільшували вартість газу більше ніж на 33% (кожна на 9,99% відносно попередньої ціни)", - зазначили у НКРЕКП.

Крім того, додали у регуляторі, 5 лютого постачальник надіслав іще одну додаткову угоду, яка вчетверте з початку року підвищує ціну кубометра газу - до 7,18610 грн (із ПДВ).

У НКРЕКП звернули увагу на неприпустимість зловживань ліцензіатів – постачальників природного газу під час здійснення своєї діяльності.

"У зв’язку з цією ситуацією НКРЕКП у п’ятницю 26 лютого цього року на своєму засіданні розгляне питання про проведення перевірки ТОВ «Чернігівгаз Збут». Комісія також звернеться до Антимонопольного комітету України щодо проведення розслідування стосовно можливого порушення ТОВ «Чернігівгаз Збут» законодавства про захист економічної конкуренції", - наголосив енергетичний регулятор.

У НКРЕКП пояснили, що, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення порушень ліцензійних умов або зловживань постачальнику загрожує штраф у розмірі від 85 до 850 тис. грн або анулювання ліцензії.

НКРЕКП 12 лютого 2021 року повідомила, що вперше в своїй історії анулювала ліцензію за зловживання на ринку природного газу. Ліцензії позбавили ТОВ "Смарт Газ Систем" за самовільне приєднання споживача до своєї мережі.