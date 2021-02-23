Гарантований покупець оштрафував виробників «зеленої» енергетики за небаланси

ДП "Гарантований покупець", вперше виставив виробникам енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) рахунки за небаланси (різницю між прогнозом виробника і фактично виданою ним електроенергією в енергосистему).

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник директора держпідприємства з торгівельних операцій Геннадій Іванов, повідомляє пресслужба ДП "Гарантований покупець".

"Наприкінці минулого тижня ми вперше направили виробникам електроенергії (з ВДЕ) акти приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансів. Можемо констатувати, що із запровадженням фінансової відповідальності за небаланси прогнозування виробників однозначно покращилося", - повідомив Іванов під час вебінару "Компенсація небалансів виробниками ВДЕ та аналіз вартості небалансів у разі виходу із балансуючої групи Гарантованого покупця".

Присутні на заході експерти дійшли спільного висновку, що формула розрахунків компенсації небалансів дає стимул виробникам з ВДЕ покращувати власні прогнози. Це позитивно вплине на стабільність роботи енергетичної системи України, тому що виробники будуть більш обережними у прогнозуванні свого виробітку.

Як повідомлялося, із 2021 року виробники «зеленої енергії» будуть платити штрафи за свої похибки прогнозування, що призводять до небалансів в енергосистемі. Це передбачено меморандумом про взаєморозуміння між урядом та інвесторами у ВДЕ, який було украдено восени 2020 року. Згідно із текстом документу, відповідальність наступає при перевищенні похибок прогнозування більш ніж на 5% для сонячних електростанцій, та більш ніж на 10% – для вітрових електростанцій. Раніше відповідальність за небаланси несло ДП "Гарантований покупець".