Штраф у 5,5 мільйона для Адміністрації морпортів суд залишив у силі - АМКУ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що АМПУ протягом 2017 та 2018 років стягувала із судновласників, додаткові кошти за послуги, які вже були оплачені ними у складі корабельного збору: з оформлення приходу суден в морські порти України; з оформлення виходу суден з морських портів України; з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.
Ці дії держпідприємства визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. На АМПУ накладено штраф у розмірі 5,5 млн грн.
Верховний Суд 18 лютого 2021 року остаточно відмовив ДП «Адміністрація морських портів України» у позові про скасування рішення Тимчасової адміністративної колегії Комітету.