Штраф у 5,5 мільйона для Адміністрації морпортів суд залишив у силі - АМКУ

Усі три судові інстанції підтвердили правомірність рішення тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладання 5,5 млн грн штрафу за порушення ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) законодавства про захист економічної конкуренції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що АМПУ протягом 2017 та 2018 років стягувала із судновласників, додаткові кошти за послуги, які вже були оплачені ними у складі корабельного збору: з оформлення приходу суден в морські порти України; з оформлення виходу суден з морських портів України; з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

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Ці дії держпідприємства визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. На АМПУ накладено штраф у розмірі 5,5 млн грн.

Верховний Суд 18 лютого 2021 року остаточно відмовив ДП «Адміністрація морських портів України» у позові про скасування рішення Тимчасової адміністративної колегії Комітету.