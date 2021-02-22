Управителя для стратегічних активів має обирати Кабмін - АРМА

У Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) вважають, що управителя для стратегічних активів, переданих агентству, має обирати Кабінет Міністрів.

Про це на пресконференції заявив заступник голови АРМА Володимир Павленко, передає кореспондент Укрінформу.

“Є активи, від функціонування яких залежить доля чи то держави, чи то якогось регіону, чи то якоїсь галузі. Ми переконані, що для активів, які мають стратегічне значення або велике суспільне значення, відбір управителів має здійснюватися не АРМА. Він має здійснюватися Кабміном”, - сказав Павленко.

За його словами, агентство не має у своєму штаті співробітників, які є фахівцями, наприклад, у галузі енергетики. У випадках, подібних до передачі в АРМА ТЕС у Новому Роздолі та Новояворівську, агентство може обирати управителя, лише оцінюючи комерційну пропозицію. Водночас у підпорядкуванні уряду є органи, що мають відповідну компетенцію.

Павленко висловив переконання, що АРМА має бути надана функція зберігання активів без продажу та вибору управителя. Це потрібно, зокрема, у разі передачі таких активів, як земельні ділянки, транспортні засоби, лісові матеріали, медичні вироби.

Заступник голови АРМА підкреслив, що для забезпечення охорони таких активів потрібні кошти, джерелом яких міг би стати спеціальний фонд.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) у 2020 році переказало до державного бюджету 15,7 млн гривень.