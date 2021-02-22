В Україні розробляють програму фінансового лізингу на житло під 5% - Тимошенко

Міністерство фінансів спільно з профільними комітетами Верховної Ради розробляє програму фінансового лізингу на житло в межах 5% річних.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Фінансовий лізинг – це окрема програма, якою також займається Міністерство фінансів разом з профільними комітетами Верховної Ради. Ми будемо мати іпотеку під 7% і фінансовий лізинг, сподіваємося, під 5%», – зазначив Тимошенко.

За його словами, програмою фінансового лізингу зможуть скористатися медичні працівники, військові, педагоги, поліцейські та соціально незахищені верстви населення.

«Сподіваємось, що ми зможемо це зробити також для внутрішньо переміщених осіб. Це те, про що багато-багато років говорили, але механізму фактично не було. Ми знайшли такий механізм», – сказав заступник керівника ОП.

Він також нагадав, що кілька тижнів тому Кабінет Міністрів ухвалив деякі рішення, що дадуть змогу запустити іпотечну програму під 7% річних.

«Зараз ми працюємо разом з Міністерством фінансів, з Нацбанком, щоб вийти на доступну та зрозумілу кожному громадянину іпотеку», – зауважив Тимошенко.

Перший внесок за іпотечним кредитом має становити 20%, а строк виплати – від 20 до 30 років, уточнив він.

«Сподіваюся, що в першому півріччі, як поставив завдання Президент, ця іпотека і фінансовий лізинг будуть запущені. І це дасть найголовніше – житло людям. Друге – величезний мультиплікатор економіки», – резюмував Тимошенко.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський під час форуму «Україна 30. Інфраструктура» заявив, що програма «Доступна іпотека», яка спростить доступ до іпотеки і пропонуватиме ставку до 7%, буде спрощуватись щомісячно. За його словами, також в Україні розробляється окрема лізингова програма під 5% для тих, хто отримує заробітну платню з бюджету.