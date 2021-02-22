За приватизовані спиртзаводи розрахувалися вже дев'ять переможців аукціонів — ФДМУ

Дев’ять переможців аукціонів з приватизації підприємств ДП “Укрспирт” вже сплатили кошти за придбані активи.

Як передає Укірнформ, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«В рамках демонополізації ринку виробництва спирту Фонд держмайна провів 20 приватизаційних аукціонів на 1,3 млрд грн, і вже 9 переможців онлайн-аукціонів сплатили кошти та отримали у власність спиртові активи без будь-яких зауважень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об’єкти, які були приватизовані першими, є непрацюючими місцями проведення діяльності (МПД) з виробництва спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт». Фонд держмайна наголошує, що розкрив всю інформацію про приватизаційні активи та забезпечив рівний доступ до інформації про об’єкти приватизації за принципом «всі знають все». Надавалась можливість також і фізичного доступу до об’єктів. Таким чином, кожен бажаючий мав можливість ознайомитися з даними про об’єкт та ухвалити зважене рішення про участь в аукціоні.

При цьому, повідомляє ФДМУ, СП Zernoff, яке перемогло в аукціоні з приватизації Марилівського МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт», протягом двох місяців мало перерахувати кошти за придбаний лот. Проте на даний момент кошти за лот не сплачено. Натомість, представники компанії звернулися до суду з позовом про начебто відсутність окремого обладнання та документації на Марилівському МПД ДП «Укрспирт».

З метою захисту інтересів інвесторів 21 січня 2021 року «Укрспирт» провів огляд території та активів Марилівського МПД. За результатами огляду підтверджено наявність усіх без винятку необоротних активів, у тому числі тих, які зазначаються відсутніми та/або неідентифікованими, а також підтверджено відповідність технічних площ будівель, заявлених до приватизації технічним документам.

У Фонді держмайна заявили, що, з огляду на вищезазначене, звернення компанії Zernoff до суду може бути трактовано, як спроба повернути гарантійний внесок та не сплачувати решту коштів, про що свідчить постійне відкладання інвестором моменту оплати коштів за актив.

Як повідомляв Укрінформ, із 15 жовтня 2020 року в Україні почалася приватизація підприємств ДП «Укрспирт». До кінця 2020 року відбулися аукціони з приватизації 20 спиртових підприємств на загальну суму 1,258 млрд грн. Загалом, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна України очікує отримати близько 2 млрд грн.

Наступні два онлайн-аукціони з приватизації окремого майна - Вишняківського та Дубов’язівського місць провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» заплановані на березень 2021 року.

Також повідомлялося, що переможець аукціону з приватизації Марилівського МПД, молдавська компанія Zernoff звернулася до суду з позовом до Фонду держмайна України. Компанія заявила про відсутність на підприємстві цінного обладнання та невідповідність опису об’єктів нерухомості фактичним будівлям. 11 січня 2021 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про задоволення позову і призупинив приватизацію. Внаслідок цього держбюджет України може недоотримати 144 млн грн.