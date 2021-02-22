Нафта дорожчає на тлі відновлення видобутку у США

Ціни на нафту зросли у понеділок, 22 лютого, на тлі поступового відновлення нафтовидобутку у Сполучених Штатах.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com .

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 62,92 за барель, що на 1,26% вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $ 59,93 за барель, що на 1,13% вище за рівень на закриття попередніх торгів. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 62,91 і $ 59,26 відповідно.

За словами експертів Commonwealth Bank of Australia, хоча деякі нафтокомпанії, включаючи Marathon Oil, Devon Energy Corp (NYSE: DVN) і Verdun Oil Co. відновили видобуток у Техасі, поки не ясно, чи буде його відновлено ​​у повному обсязі.

Інвестори продовжують сподіватися, що основну частина втраченого видобутку буде відновлено ​​у найближчі дні, однак експерти банку прогнозують, що для нормалізації видобутку у певних місцях необхідно буде більше часу у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт.

Аварійним бригадам, ймовірно, буде потрібно кілька днів, щоб видалити лід з клапанів, перезапустити системи і почати видобуток нафти і газу. Нафтопереробники на узбережжі Мексиканської затоки у США оцінюють збитки, і, за словами аналітиків, відновлення більшої частини виробничої діяльності може зайняти до трьох тижнів, хоча цьому заважає низький тиск води, втрати газу і електроенергії.

За оцінками галузевих експертів, аномально холодна погода у Техасі та інших південних штатах призвела до скорочення видобутку на 4 млн бар./добу. (б/д). При цьому видобуток природного газу в знизився на 21 млрд куб. футів.

Вперше з листопада бурові компанії США скоротили кількість працюючих нафтових вишок через холод і сніг, який накрив Техас, Нью-Мексико та інші центри виробництва енергоносіїв.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 62,87 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,17 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($ 62,14).