Зеленський візьме участь у форумі «Україна 30. Інфраструктура»

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», який відбудеться 22-24 лютого.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента, у заході візьмуть участь представники влади, експерти та громадські діячі.

На форумі обговорять теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні. Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми «Велике будівництво», фінансування довгострокових проєктів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі.

«Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури. Також будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації «Укрзалізниці» та інфраструктури майбутнього», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах. Докладніше про подію можна дізнатися на сторінці форуму.

Форум «Україна 30. Інфраструктура» відбуватиметься у Києві 22-24 лютого з дотриманням усіх карантинних норм.

Фото: Офіс Президента