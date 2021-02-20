Зеленський візьме участь у форумі «Україна 30. Інфраструктура»
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента, у заході візьмуть участь представники влади, експерти та громадські діячі.
На форумі обговорять теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні. Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми «Велике будівництво», фінансування довгострокових проєктів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі.
«Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури. Також будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації «Укрзалізниці» та інфраструктури майбутнього», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах. Докладніше про подію можна дізнатися на сторінці форуму.
Форум «Україна 30. Інфраструктура» відбуватиметься у Києві 22-24 лютого з дотриманням усіх карантинних норм.
Фото: Офіс Президента