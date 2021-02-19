«Тарифна» комісія запустила єдине вікно для пошуку постачальника електроенергії
Про це Укрінформу повідомили в аналітичному центрі DiXiGroup.
«Енергетичний регулятор вперше оприлюднив узагальнюючу інформацію про всіх наявних постачальників електроенергії. Відкриття цієї інформації суттєво полегшить навігацію по доступних на ринку компаніях, що раніше було ускладнено», - повідомив менеджер відкритих даних аналітичної компанії DiXi Group Андрій Білоус.
Сервіс доступний на офіційному веб-сайті НКРЕКП. Інструмент дозволяє користувачам дізнатись перелік постачальників та проаналізувати його, користуючись доступними фільтрами: обрати свого оператора системи розподілу, тип споживання та інше.
Інформація про постачальників електроенергії оновлюватиметься щомісячно. Також, користувачі мають можливість завантажити дані у первинному табличному вигляді на сайті НКРЕКП.
"Із запуском нової моделі ринку, ми бачимо значне збільшення кількості компаній, що отримують ліцензію на постачання електроенергії споживачу. Втім, лише ліцензії – недостатньо. Компанія також має заключити угоди з операторами систем розподілу, так званими «обленерго», до яких приєднані їхні споживачі», - зазначив Андрій Білоус.
За словами експерта, завдяки сервісу, споживачі відтепер можуть вільно обирати у кого купити електроенергію, що передбачено новою моделлю ринку електроенергії (наразі це доступно для непобутових споживачів, сегмент побутових споживачів залишається регульованим - ред.).
Користувач також може дізнатись детальнішу помісячну інформацію по динаміці загальної кількості споживачів та обсягів поставленої електроенергії.
Сервіс містить інформацію щодо коду ЄДРПОУ компанії, енергетичного коду EIC та посилання на веб-сайт, що дає можливість більш детально дізнатись про обраного постачальника та умови постачання електроенергії.