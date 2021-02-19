«Зелені» технології: посол Польщі просить покращити обмін даними з Україною

Посол Польщі Бартош Ціхоцкий попросив міністра захисту довкілля України Романа Абрамовського покращити обмін інформацією для реалізації проєктів з розвитку зелених технологій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Посол звернувся до міністра з проханням продовжити та покращити обмін інформацією між українськими та польськими організаціями і реалізовувати нові проєкти з підтримки та розвитку зелених технологій. Вони домовилися про подальшу співпрацю та нові зустрічі, де буде обговорено секторальну співпрацю України та Польщі у сфері захисту довкілля», - зазначили в міністерстві.

Ціхоцький під час зустрічі з Абрамовським наголосив, що сусідство створює додаткову довіру і пріоритети – нову якість відносин Польщі і України у сфері охорони довкілля. Це посилення співпраці з Україною на місцевому рівні та у сфері розширення спільних природно-заповідних територій. Обмін досвідом у реформуванні сфери управління лісами. Інвестування у видобуток газу та корисних копалин, що посилить енергонезалежність країн», - зазначив Ціхоцький.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році Державна екологічна інспекція спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів планує запустити систему "електронний інспектор" для взаємодії з громадськістю.