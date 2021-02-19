Оператор ГТС України торік виявив близько 3 300 витоків метану на газопроводах

За 2020 рік ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) виявило близько 3 300 витоків метану на газопроводах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

"Викиди метану (за 2020 рік – ред.) склали 27 тис. тон (+24%). Причина – інциденти на лінійній частині газопроводу (корозія трубопроводів, механічне пошкодження обладнання)… За рік спеціалізовані мобільні лабораторії обстежили понад 176 тис. одиниць обладнання й виявили близько 3 300 витоків метану. За результатами проведення робіт із усунення витоків вдалось зменшити їх загальну інтенсивність в 2,5 рази – до 509 кубометрів на годину", - йдеться у повідомленні.

У 2020 році ОГТСУ розпочав реалізацію екологічних заходів, спрямованих на скорочення викидів, відходів та споживання природних ресурсів по більшості з напрямків. У 2021 році компанія продовжує екологічну трансформацію, планує завершити сертифікацію систем менеджменту згідно міжнародних стандартів ISO. Особливу увагу приділяє заходам з обстеження газопроводів та обладнання ГТС, щоб скоротити витоки метану.

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Завдяки заходам зі зменшення впливу на довкілля та динаміці обсягів транспортування газу у 2020 році ОГТСУ порівняно із попереднім роком скоротив споживання води на 17% (до 257 тис. кубометрів); викиди діоксиду вуглецю – на 58% (до 1507 тис. тон); викиди забруднюючих речовин – на 4% (до 35 тис. тон); промислові відходи – на 47% (до 0,12 тис. тон); побутові відходи – на 25% (до 1 тис. тон). Екологічні податки компанії за 2020 рік сягнули 30,5 млн грн.