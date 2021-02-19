Рада підтримала законопроєкт про стимулювання фермерських господарств

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає надання фермерським господарствам грошової допомогу за рахунок бюджету.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств» (№4046) проголосував 291 народний депутат.

Законопроєктом передбачається, що новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після його створення), фермерським господарствам, зокрема з відокремленими фермерськими садибами, сімейним фермерським господарствам, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів, може надаватися допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

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Допомога від вказаного фонду має спрямовуватися на забезпечення гарантій, поруки при кредитуванні банками фермерських господарств.

При цьому фермерському господарству, голова якого не старший за 35 років, може надаватися грошова допомога за рахунок державного бюджету у розмірі та в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів.