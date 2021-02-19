Шмигаль закликає Раду ухвалити закон для розблокування роботи Міненерго

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликає нардепів ухвалити у новій редакції законопроєкт щодо відновлення конкурсів на посади державної служби для розблокування роботи Міністерства енергетики і виплати зарплат в енергетиці.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми безумовно підтримуємо відновлення конкурсів на посади державної служби і, звісно ж, чекаємо відповідного переголосування або здолання вето, або голосування цього законопроєкту в новій редакції. Ветування відбулося через те, що некоректно були виписані повноваження виконуючих обов'язки міністрів на час відсутності міністрів на посаді. Тобто фактично даний законопроєкт абсолютно не розблоковує роботу міністерства енергетики і залишає без можливості виплати зарплати всю енергетичну галузь", - сказав Шмигаль.

Він додав, що заблокована можливість виплати зарплат близько 50 тисячам людей через не підписані річні бюджетні програми.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4531 щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби.

Документ передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.

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Крім цього, згідно із законом, якщо посада міністра є вакантною більш як 60 днів, одна і та ж особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більш як 30 днів.

Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

18 лютого Президент наклав вето на цей закон

19 лютого, Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду вилучити із закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Глава держави повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями

Також повідомлялося, що Юрія Вітренка 21 грудня 2020 року призначено першим заступником міністра енергетики, на нього було покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики України.