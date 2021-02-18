Україну на виставці BIOFACH 2021 представили понад 20 компаній– Мінекономіки

Україну у 32-ій міжнародній виставці органічних харчових продуктів BIOFACH 2021, яка проходить в онлайн-форматі 17-19 лютого, представили в національному павільйоні Organic Ukraine Business Hub більше 20 компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Цьогоріч участь у виставці беруть 1 300 компаній з 83 країн. Учасниками українського національного павільйону є виробники і експортери готових органічних продуктів, органічної сільськогосподарської сировини для подальшої переробки, органічних добрив. Україна восьмий раз бере участь у виставці органічних харчових продуктів BIOFACH 2021.

«За підсумками 2019 року Україна посіла 1 місце в Європі та 2 місце у світі (зі 123 країн) за обсягами експорту органічної продукції до ЄС. Мінекономіки працює над тим, щоб площі під органічною продукцією в Україні лише зростали, а ринок органічної продукції в Україні розвивався», - заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Глущенко під час вітального слова учасникам виставки.

Він додав, що українські органічні зернові, бобові, олійні, ягоди, масло, крупи та молочні продукти експортуються не тільки в ЄС, але і у США, Канаду, Швейцарію, ОАЕ, Японію та інші країни. У 2019 році загальний експорт вітчизняної органічної продукції сягнув 189 млн дол. (469 тис. тон), з яких 85% припадало на Європу, 12% - на Північну Америку, близько 3% - на Азію, близько 1% - на Африку.

Також зазначається, що у 2021 році вперше буде запроваджена державна підтримка виробників органічної продукції в обсязі 100 млн грн з перспективою її збільшення в наступних роках.