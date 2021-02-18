Україну на виставці BIOFACH 2021 представили понад 20 компаній– Мінекономіки

Україну на виставці BIOFACH 2021 представили понад 20 компаній– Мінекономіки

Укрінформ
Україну у 32-ій міжнародній виставці органічних харчових продуктів BIOFACH 2021, яка проходить в онлайн-форматі 17-19 лютого, представили в національному павільйоні Organic Ukraine Business Hub більше 20 компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Цьогоріч участь у виставці беруть 1 300 компаній з 83 країн. Учасниками українського національного павільйону є виробники і експортери готових органічних продуктів, органічної сільськогосподарської сировини для подальшої переробки, органічних добрив. Україна восьмий раз бере участь у виставці органічних харчових продуктів BIOFACH 2021.

«За підсумками 2019 року Україна посіла 1 місце в Європі та 2 місце у світі (зі 123 країн) за обсягами експорту органічної продукції до ЄС. Мінекономіки працює над тим, щоб площі під органічною продукцією в Україні лише зростали, а ринок органічної продукції в Україні розвивався», - заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Глущенко під час вітального слова учасникам виставки.

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Він додав, що українські органічні зернові, бобові, олійні, ягоди, масло, крупи та молочні продукти експортуються не тільки в ЄС, але і у США, Канаду, Швейцарію, ОАЕ, Японію та інші країни. У 2019 році загальний експорт вітчизняної органічної продукції сягнув 189 млн дол. (469 тис. тон), з яких 85% припадало на Європу, 12% - на Північну Америку, близько 3% - на Азію, близько 1% - на Африку.

Також зазначається, що у 2021 році вперше буде запроваджена державна підтримка виробників органічної продукції в обсязі 100 млн грн з перспективою її збільшення в наступних роках.

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