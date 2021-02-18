Ухвалення законопроєкту про фінпослуги спростить регулювання відповідних ринків – Шевченко

Ухвалення законопроєкту «Про фінансові послуги та фінансові компанії» дозволить Національному банку мати єдині підходи до регулювання фінансових ринків.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Національного банку Кирило Шевченко у Фейсбуці.

"У Верховній Раді України нарешті зареєстровано проєкт Закону №5065 «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Цього документу суспільство чекало два десятиліття, адже прийнятий ще 2001 року відповідний закон комплексно не переглядався. Тепер ми зможемо мати єдині базові підходи до регулювання і нагляду за всіма учасниками фінансового ринку, а не тільки банківського", - написав Шевченко.

З його слів, законопроєкт передбачає багато сучасних новацій. Серед них: нагляд за ринковою поведінкою, введення ризик-орієнтованого підходу до нагляду фінустанов залежно від розміру, значимості, складності бізнес-моделі та індивідуального рівня ризику фінансової установи. Також вводиться можливість застосування Нацбанком коригувальних заходів у випадках коли учасник ринку ще не порушив вимоги законодавства, але регулятор бачить певні ризики.

"Ці нововведення стали вкрай необхідними після того, як під контроль Національного банку перейшов цілий ряд небанківських фінансових установ – страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки тощо. Питання принципів нагляду за ними ще недостатньо врегульовано. Також вирішується питання встановлення порядку використання електронного підпису банками, небанківськими установами та особами, які надають фінансові послуги", - зауважив Шевченко.

Голова НБУ підкреслив, що одним з найважливіших питань, що вирішує законопроєкт, – принципова зміна підходів до ліцензування. Комплексне ліцензування виду діяльності фінансової установи одночасно з її включенням до відповідного реєстру дозволяє позбутися ліцензування окремих видів фінансових послуг. Новий підхід спрощує вихід на ринок нових прогресивних компаній та полегшує їх регулювання в подальшому, адже буде можливість проаналізувати бізнес-модель та достатність ресурсів компанії ще під час знайомства з нею в ході підготовки документів.

Також у Нацбанку очікують зареєстрації у Верховній Раді законопроєктів «Про страхування» та «Про кредитні спілки». Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.