Кабмін встановив граничну ціну на газ для релігійних організацій до кінця березня

Кабінет Міністрів встановив граничну ціну на газ для релігійних організацій на рівні 6, 99 грн/куб. м. з 1 лютого до 31 березня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у додатку до постанови № 104, яка опублікована на Урядовому порталі.

"Установити з 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р., граничну ціну на природний газ за договорами постачання між релігійними організаціями та постачальниками (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності релігійних організацій) на рівні, встановленому для побутових споживачів", - йдеться у додатку.

Цей документ передбачає внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Читайте також: Нацкомісія пояснила зростання тарифів інфляцією та споживанням газу і тепла

Як повідомлялося, уряд 18 січня ухвалив постанову, яка передбачає запровадження граничної ціни на газ для населення 6,99 грн за кубометр із 1 лютого по 31 березня 2021 року. Кабмін обмежив ціну на газ для населення шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року