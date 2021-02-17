Укрзалізниця - профспілці: зарплати переглянуть у березні за однієї умови

Укрзалізниця у відповідь на протест профспілки може переглянути розміри тарифних ставок посадових окладів своїх працівників у березні в разі стабілізації фінансово-економічної ситуації в компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Керівництво "Укрзалізниці" підтвердило, що проєктом фінансового плану передбачено фінансування оздоровчої компанії 2021 року, яка розпочнеться з моменту зняття всіх карантинних обмежень в країні. Також йшлося про те, що вже у березні, у разі стабілізації фінансово-економічної ситуації, "Укрзалізниця" перегляне розміри тарифних ставок посадових окладів працівників", - повідомляє пресслужба за результатами зустрічі керівництва "Укрзалізниці" та представників профспілки залізничників і транспортних будівельників у Кабінеті Міністрів.

Згідно з повідомленням, сторони також досягли домовленостей щодо прискорення роботи над проєктом колективного договору між "Укрзалізницею" та спільним представницьким органом профспілок, щодо перегляду розміру добових витрат на відрядження, технічних регламентів і планів. В компанії очікують, що це дасть змогу змінити нормативну чисельність працівників структурних підрозділів товариства.

Крім того повідомляється, що представники профспілки залізничників і транспортних будівельників зі своєї сторони зобов'язалися повністю підтримувати всі ініціативи керівництва "Укрзалізниці", спрямовані на забезпечення більш ефективної роботи залізничної галузі. Зокрема, щодо скасування податку на землю під коліями, забезпечення компенсації "Укрзалізниці" місцевими органами влади витрат на пільгові пасажирські перевезення та компенсації товариству з Дорожнього фонду 2021 року акцизного податку, сплаченого при закупівлі дизельного пального для локомотивів компанії.

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Також повідомляється, що представники уряду, які були присутні на зустрічі, повідомили, що найближчим часом планують розглянути пропозиції галузевої профспілки, після чого нададуть відповідь щодо можливих шляхів вирішення соціальних питань працівників "Укрзалізниці".

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 17 лютого, під будівлею Кабінету Міністрів у Києві розпочалася акція протесту ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Учасники заходу протестували проти скорочення штату в АТ "Укрзалізниця", вимагали підвищення зарплат та гідних умов праці.

Як повідомив напередодні, 16 лютого, голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк на пресконференції в Укрінформі, працівники філій та структурних підрозділів Укрзалізниці постійно підпадають під скорочення та отримують низьку зарплату.