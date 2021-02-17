Борг перед Нафтогазом за природний газ за тиждень зріс на 15%

Заборгованість контрагентів НАК "Нафтогаз України" за природний газ порівняно з минулим тижнем збільшилася на 11,771 млрд грн, або 15%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".

"Станом на 16 лютого 2021 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" становить близько 63,0 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 11 771 млн грн (23,0%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 млн грн.

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень майже не змінилась та становить близько 3,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 52,7 млрд грн, з них за 2021 рік — 10,2 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість збільшилась на 9 904 млн грн (23,2%). Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Дніпропетровської (9,8 млрд грн), Донецької (9,2 млрд грн), Харківської (6,8 млрд грн), Луганської (2,3 млрд грн), Одеської (2,2 млрд грн) областей та м. Києва (5,3 млрд грн).

Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ) у порівнянні з минулим тижнем збільшилася на 1 867 млн грн (22,0%) та становить близько 10,4 млрд грн. Найбільша сумарна прострочена заборгованість у: Київтеплоенерго КП ВО Київради (КМДА) (2 355 млн грн), ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 736 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (919 млн грн), ДТЕК Східенерго (707 млн грн), ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (640 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (548 млн грн) та АТ Дніпровська теплоелектроцентраль (522 млн грн). Загальна заборгованість цих семи підприємств становить близько 72% від сумарної заборгованості.

Із регіональних газопостачальних підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ яких становить близько 23,6 млрд грн, найбільшу прострочену заборгованість мають 5 споживачів: ПАТ Донецькоблгаз (2 648 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (2 595 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 210 млн грн), ТОВ Дніпропетровськгаз Збут (2 045 млн грн) та ТОВ Київоблгаз Збут (1 983 млн грн).

Із промислових підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ яких майже не змінилась та становить близько 3,463 млрд грн, найбільша заборгованість залишається у ПАТ Одеський припортовий завод (2 093 млн грн) і ПАТ Лисичанський склозавод "Пролетарій" (833 млн грн).