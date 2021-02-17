BIM-технології у будівництві: Кабмін затвердив концепцію до 2025 року

Кабінет Міністрів затвердив концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (BIM-технологій) до 2025 року та план її реалізації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження він ухвалив на засіданні 17 лютого.

Метою концепції є визначення механізмів впровадження BIM-технологій у будівництві як інструменту реформування, модернізації та цифрової трансформації будівельної галузі в Україні. В рамках реалізації концепції заплановано: гармонізувати законодавство України із законодавством ЄС, забезпечити рівні умови для всіх суб’єктів ринку щодо застосування BIM-технологій та стимулювати використовувати такі технології. Будівельникам буде забезпечена можливість вільно обирати будь-яке програмне забезпечення та використовувати відкриті формати представлення даних.

В уряді очікують, що реалізація концепції забезпечить ефективне використання бюджетних коштів, підвищить доступність, прозорість і відкритість інформації про об’єкти будівництва, підвищить інвестиційну привабливість вітчизняної будівельної галузі та сприятиме сталому розвитку вітчизняної будівельної галузі. Концепція буде реалізована поетапно з урахуванням рівнів BIM-технологій.

Координацію виконання планів з реалізації концепції покладено на Міністерство розвитку громад та територій.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році в Україні дозволили проєктувати будівлі з урахуванням ВІМ-технології, а також подавати на затвердження та експертизу проєкти будівництва у паперовій та електронній формі.

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BIM-технології — це новий підхід до управління цифровою інформацією у будівельній галузі, який дозволяє віртуально відтворити об’єкт ще до початку його будівництва. Він дає змогу підвищити безпеку та надійність будівель і споруд, контролювати якість та швидкість будівельних робіт, суттєво знизити ймовірність помилок у проєктах, зменшити вартість будівництва та оптимізувати витрати на стадії експлуатації.