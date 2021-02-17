Гривневі вклади бізнес-клієнтів торік зросли на 34,5% - Нацбанк
Як передає Укрінформ, про це йдеться в черговому "Огляді банківського сектору", опублікованому Національним банком.
"У ІV кварталі тривав приріст депозитів населення та бізнесу в банках, переважно в національній валюті. Загалом за рік гривневі кошти бізнес-клієнтів зросли на 34,5%, валютні – лише на 2,2%",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що драйвером зростання гривневих коштів населення в умовах невизначеності та зниження ставок були вклади на вимогу. Їх частка за рік збільшилася до 55,2%.
Завдяки значному припливу коштів клієнтів у гривні рівень доларизації в IV кварталі знизився на 3,1 в. п. до 38,0%.
Як повідомляв Укрінформ, протягом 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зросла на 133,12 млрд грн - до 607,56 млрд грн.