Мінфін залучив до бюджету на внутрішньому ринку 9,5 мільярда

Міністерство фінансів 16 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 9,49 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 9 491 829 637,58 грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 9 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 13,08 млрд грн.