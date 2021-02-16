Здорова конкуренція: Шмигаль проти недопуску європейських товарів на український ринок

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не заперечує важливості підтримки українського бізнесу, проте виступає за розумний компроміс при ухваленні законодавства про локалізацію під час державних закупівель.

Про це Шмигаль сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Що напружує наших партнерів в законі про локалізацію? Законопроєкт містить обмеження (недопуск до державних закупівель товарів не вітчизняного виробництва), в яких вони вбачають порушення ринковості та конкуренції. З одного боку, це недобре для вітчизняних виробників, бо розхолоджує їх конкуренцію з більш сильними європейськими гравцями. Але з іншого - дозволяє більш жорстко конкурувати між собою за доступ до державних замовлень і фінансування. Ось те, про що ми говоримо з нашими європейськими партнерами і де можна шукати компроміс з ними", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр запевнив, що всіляко підтримує необхідність розвитку виробництва в Україні, створення високотехнологічних підприємств і нових робочих місць.

"Для цього, звичайно, треба створювати конкурентні умови і переваги для українського бізнесу, який буде почуватися захищеним і впевненим в рідній країні", - зауважив він.

Водночас Шмигаль виступає "за дешевий фінансовий ресурс і певну експортну підтримку" і вважає ці інструменти "набагато важливішими, ніж недопуск європейських товарів на український ринок для того, щоб вони не створювали тут конкуренцію".

"Відтак, слід знайти компромісний варіант законодавчого врегулювання цієї проблеми (локалізації під час держзакупівель - ред.), і я впевнений, це нам вдасться", - підсумував очільник уряду.

Як повідомлялось, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості №3937 ухвалений Верховною Радою у першому читанні 21 липня 2020 року. Підготовлений до другого читання документ передбачає, що тимчасово, з 2021 року строком на 10 років, встановлюються вимоги до здійснення закупівель низки видів промислової продукції, пов'язані зі ступенем локалізації виробництва. У 2021 році ступінь локалізації має бути не меншим 10%, у 2020 році - 15%, у 2023 році - 20% і так далі, аж до 40% у 2027 році і до завершення 10-річного періоду.