У Мінекономіки сподіваються, що навесні Рада ухвалить закон щодо агрострахування

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький сподівається, що Верховна Рада весною ухвалить законопроєкт щодо запровадження повноцінного процесу агрострахування в державі.

Про це він сказав під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії (НЕС)- 2030 на тему: "Розвиток агросектору України", передає кореспондент Укрінформу.

"Окремий фокус - агрострахування, активно робоча група працювала...Надіємося, що вже завтра буде внесено (законопроєкт до Верховної Ради - ред) і весною прийнято парламентом", - сказав Висоцький.

Він також зауважив, що важливим питанням у реформуванні агросектору України є продовження дерегуляції у сфері та завершення земельної реформи.

Як повідомлялося, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України завершується робота над оновленням закону України про страхування сільськогосподарської продукції.

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Раніше Висоцкий припускав, що в першому кварталі 2021 року, відкриється можливість запуску підтримки страхування під озимі культури урожаю 2022 року. Також планувалося, що першочергово компенсації страхових платежів підлягатимуть такі зернові культури, як пшениця, ячмінь та жито.