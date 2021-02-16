Шмигаль сказав, коли Україна може підписати угоду про «відкрите небо» з ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на підписання Угоди про спільний авіаційний простір України та Євросоюзу під час робочого візиту голови Європейської Ради Шарля Мішеля в Україну 2-3 березня.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, відповідаючи на запитання про те, що глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив, що ЄС зацікавлений укласти угоду про спільний авіаційний простір між ЄС і Україною, але відмовився коментувати «вето» Іспанії, і що угода могла стати заручницею політичної суперечності між Іспанією та Великою Британією навколо Гібралтару.

Як заявив Шмигаль, «пан Боррель є високим представником Євросоюзу, а не міністром закордонних справ Іспанії, хоча за походженням він з Іспанії. Але це не означає, що ми можемо на нього покладати відповідальність за певну зупинку у підписанні угоди».

За словами очільника уряду, «українська сторона виконала всі необхідні вимоги та параметри, всі європейські країни її погодили. На зустрічі тет-а-тет пан Боррель підтвердив, що до України немає жодних питань. Тобто, проблема виникла між самими членами Євросоюзу, зокрема є застереження з боку Іспанії. Ми не можемо коментувати, чи вони пов’язані з суперечкою з Британією, чи з чимось іншим. Але на всіх високих зустрічах, зокрема і з паном Шарлем Мішелем ми підіймали питання якнайшвидшого підписання Угоди про спільний авіаційний простір і бачили готовність це зробити за першої ж можливості. І маємо сподівання, що це станеться під час робочого візиту Шарля Мішеля до України 2-3 березня».

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого в Офісі Президента заявили, що підписання Угоди про спільний авіаційний простір України з Європейським Союзом відтерміновується через бюрократичні причини. В ОП висловили думку, що наразі «треба шукати можливост» підписати угоду в березні.

Президент Володимир Зеленський за результатами 22-го саміту Україна-ЄС у жовтні минулого року заявив, що Угода про спільний авіапростір з ЄС може бути підписана 2021 року.