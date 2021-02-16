Британія зможе експортувати рибу в Україну

Департамент навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (DEFRA) узгодив сертифікат для ввезення рибних продуктів до України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Це означає, що Україна незабаром зможе імпортувати рибу та рибні продукти з Великої Британії, пояснили у відомстві.

За словами голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, узгодження міжнародних сертифікатів на експорт є двостороннім процесом. У свою чергу, спеціалісти Держпродспоживслужби опрацьовують сертифікати для експорту української продукції до Великої Британії.

«Після виходу Великої Британії з ЄС ми маємо наново погоджувати угоди та сертифікати для здійснення двосторонньої торгівлі. Наше завдання - щоб споживачі обох країн були у виграші, а бізнес побачив для себе ситуацію «він-він». Зараз ми працюємо в режимі 24/7 для того, щоб Україна та український бізнес отримали найкращі умови, а українські споживачі – доступ до якісних товарів із Великої Британії», - прокоментувала Магалецька.

Як повідомляв Укрінформ, компетентні органи України та Ліванської Республіки 2 лютого 2021 року погодили двосторонню форму ветеринарного сертифіката на експорт молока та молочних продуктів з України до Лівану.