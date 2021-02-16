Британія зможе експортувати рибу в Україну
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
Це означає, що Україна незабаром зможе імпортувати рибу та рибні продукти з Великої Британії, пояснили у відомстві.
За словами голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, узгодження міжнародних сертифікатів на експорт є двостороннім процесом. У свою чергу, спеціалісти Держпродспоживслужби опрацьовують сертифікати для експорту української продукції до Великої Британії.
«Після виходу Великої Британії з ЄС ми маємо наново погоджувати угоди та сертифікати для здійснення двосторонньої торгівлі. Наше завдання - щоб споживачі обох країн були у виграші, а бізнес побачив для себе ситуацію «він-він». Зараз ми працюємо в режимі 24/7 для того, щоб Україна та український бізнес отримали найкращі умови, а українські споживачі – доступ до якісних товарів із Великої Британії», - прокоментувала Магалецька.
Як повідомляв Укрінформ, компетентні органи України та Ліванської Республіки 2 лютого 2021 року погодили двосторонню форму ветеринарного сертифіката на експорт молока та молочних продуктів з України до Лівану.