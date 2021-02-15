Нафтогаз домовився про співпрацю із румунською OMV Petrom

Група Нафтогаз підписала меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці з провідною інтегрованою енергетичною компанією Південно-Східної Європи – румунською OMV Petrom.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент комунікацій АТ «Укргазвидобування».

«Залучення міжнародних інвесторів є важливим кроком на шляху до газової незалежності України до 2030 року. Ми вважаємо компанію OMV Petrom цінним та авторитетним партнером із інвестиційним потенціалом, знаннями та відповідним досвідом роботи в регіоні. Компанія OMV Petrom відкрила перспективне родовище Нептун у Чорному морі, має знання та технології в галузі буріння на шельфі та доведений досвід успішної й ефективної розробки ділянок на суходолі в румунських Карпатах, регіоні, який має спільну геологічну історію з Карпатським регіоном України. Ми бачимо великий потенціал спільної роботи на цих ділянках та сподіваємося здійснити певні кроки із налагодження співпраці в найближчому майбутньому», – сказав Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи Нафтогаз.

Він також зауважив, що Нафтогаз, отримавши ліцензії зі значним потенціалом на шельфі Чорного моря та Юзівській площі, а також зважаючи на залишковий потенціал ділянок у Західній Україні, наразі прискорює виконання власних інвестиційних планів. Частиною стратегії компанії є залучення досвідчених міжнародних партнерів для спільних інвестицій.

Член виконавчої ради OMV Petrom, відповідальний за розвідку та розробку, Крістофер Вейт зазначив, що партнерство з Україною є логічним кроком на шляху оцінки можливостей у регіоні, оскільки країна має чи не найбільший потенціал видобутку природного газу в Європі.

Нафтогаз і OMV Petrom розпочнуть аналіз можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря. Відповідно до рішення уряду Нафтогаз уже подав документи для отримання 36 спецдозволів для розвідки зазначених ділянок.

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Як повідомлялося, у 2020 році Нафтогаз розробив і розпочав реалізацію нової стратегії розвитку ресурсної бази, що спрямована на подвоєння запасів компанії. Серед стратегічних проєктів – розвідка й освоєння ділянок у Чорному морі, покладів газу у щільних колекторах Юзівської площі, а також перспективних площ у Західному регіоні.

У 2020 році НАК «Нафтогаз» видобула 13,45 млрд м куб. товарного газу, що становить 73% від всього видобутого газу в Україні.

OMV Petrom є найбільшою інтегрованою енергетичною компанією в Південно-Східній Європі з річним видобутком вуглеводнів 53 мільйони бое у 2020 році. Група експлуатує об’єкти переробки потужністю 4,5 млн тонн на рік та високоефективну електростанцію потужністю 860 МВт. Група представлена на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами в Румунії та сусідніх країнах 793-ма АЗС, станом на кінець 2020 року, під двома торговими марками – OMV та Petrom