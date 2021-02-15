Державна компанія з ОАЕ підписала кілька меморандумів із українським урядом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Emirates News Agency.
Загалом було підписано три меморандуми про порозуміння з українськими урядовими структурами, метою яких є вивчення взаємовигідних інвестиційних можливостей.
Документи були підписані Фарісом Аль Мазруї, головою компанії Mubadala з питань інвестиційної програми в країнах СНД, Романом Лещенком, міністром аграрної політики та продовольства України, Дмитром Сенниченком, керівника Фонду державного майна України та Сергієм Цівкачем, виконавчим директором UkraineInvest.
«Для нас велика честь співпрацювати з людьми, які поділяють наші цінності та пріоритети щодо безпеки харчових продуктів, розвитку торгових відносин та започаткування нових інвестиційних проєктів», - заявив Лещенко.
За словами Аль Мазруї, Україна має дуже перспективний потенціал для іноземних інвестицій, і підписання меморандумів про порозуміння з провідними компаніями в Україні представляє прагнення вивчити потенційні інвестиції та сфери співпраці в кожному конкретному випадку.
«Ми вражені якістю та калібром українського бізнесу», - додав він.