Державна компанія з ОАЕ підписала кілька меморандумів із українським урядом

Державна компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів Mubadala Investment Company підписала ряд меморандумів про порозуміння з українським урядом та приватними компаніями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Emirates News Agency.

Загалом було підписано три меморандуми про порозуміння з українськими урядовими структурами, метою яких є вивчення взаємовигідних інвестиційних можливостей.

Документи були підписані Фарісом Аль Мазруї, головою компанії Mubadala з питань інвестиційної програми в країнах СНД, Романом Лещенком, міністром аграрної політики та продовольства України, Дмитром Сенниченком, керівника Фонду державного майна України та Сергієм Цівкачем, виконавчим директором UkraineInvest.

«Для нас велика честь співпрацювати з людьми, які поділяють наші цінності та пріоритети щодо безпеки харчових продуктів, розвитку торгових відносин та започаткування нових інвестиційних проєктів», - заявив Лещенко.

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За словами Аль Мазруї, Україна має дуже перспективний потенціал для іноземних інвестицій, і підписання меморандумів про порозуміння з провідними компаніями в Україні представляє прагнення вивчити потенційні інвестиції та сфери співпраці в кожному конкретному випадку.

«Ми вражені якістю та калібром українського бізнесу», - додав він.