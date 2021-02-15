На Донбасі треба створити особливі умови для інвестицій - Шмигаль

Для економічного розвитку Донецької і Луганської областей та реінтеграції тимчасово окупованих територій України важливо створити особливі економічно-правові умови для інвестицій.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Реалізація стимулюючих механізмів, що створюватимуть особливі економіко-правові умови для інвестицій, зокрема широке використання механізмів державно-приватного партнерства, створення та розвиток індустріальних парків зі спеціальним режимом інноваційно-інвестиційної діяльності – це важливий компонент для економічного розвитку як підконтрольних територій, так і для реінтеграції тимчасово окупованих", - зазначив він.

Шмигаль додав, що мова йде про створення привабливого образу територій, які є базисом для розвитку як бізнесу, так і для самореалізації звичайних людей.