Чернишов розповів, як зменшити витрати на опалення до 50%

Заходи з енергоефективності, серед яких встановлення лічильників та утеплення будинків, дозволяють зменшити витрати на опалення до 50%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка».

"Мене питають, чому в одному й тому ж місті у квартирах одного і того ж розміру різні тарифи? Відповідь проста, тому що в одному домі встановлено прибудинковий чи особистий лічильник, а в іншому не встановлено. Той, хто встановив і рахує свої витрати, він сплачує менше. За нашими даними подекуди це 50% економії", - підкреслив Чернишов.

За його словами, у структурі платіжки за житлово-комунальні послуги витрати на оплату послуг з теплопостачання займають в опалювальний сезон 70%. "Сьогодні більш актуальним є питання зменшення розміру цього платежу для українських родин за рахунок скорочення споживання теплової енергії. Саме енергоефективність має стати нашим пріоритетом", - наголосив міністр.

Чернишов додав, що зменшити обсяги споживання тепла дозволять: утеплення стін, встановлення індивідуальних теплових пунктів та погодних регуляторів, а також встановлення будинкових лічильників теплової енергії. "Ці заходи дозволять значно скоротити обсяги споживання енергії в будинку і як наслідок зменшити цифри у платіжках", - пояснив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, станом на кінець грудня 2020 року заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги сягнула 73 млрд грн, з них за постачання теплової енергії та гарячої води – 24,1 млрд грн.