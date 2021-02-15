Японський фондовий індекс Nikkei б’є рекорди

Вранці у понеділок, 15 лютого, ключовий індекс Токійської фондової біржі Nikkei сягнув 30-тисячної позначки - вперше за 30 років.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує NHK.

Відзначається, що раніше уряд Японії оголосив свіжі дані про валовий внутрішній продукт країни. Вони свідчать про те, що в період з жовтня по грудень було зростання економіки другий квартал поспіль.

Як повідомила канцелярія Кабінету міністрів, у перерахунку на рік у реальному вираженні ВВП країни збільшився на 12,7% порявняно з попереднім кварталом. Цей рівень зростання нижчий від рекордного в 22,9% у кварталі з липня по вересень.

Опубліковані урядом показники також показують, що за 2020 рік відбулося скорочення ВВП на 4,8% в реальному вираженні, оскільки на економіку впливав коронавірус. Це найгірший результат після скорочення 2009 року, яке відбулося в умовах глобальної фінансової кризи.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого індекс Nikkei перевищив позначку в 29 тис. пунктів вперше з серпня 1990 року.