Японський фондовий індекс Nikkei б’є рекорди
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує NHK.
Відзначається, що раніше уряд Японії оголосив свіжі дані про валовий внутрішній продукт країни. Вони свідчать про те, що в період з жовтня по грудень було зростання економіки другий квартал поспіль.
Як повідомила канцелярія Кабінету міністрів, у перерахунку на рік у реальному вираженні ВВП країни збільшився на 12,7% порявняно з попереднім кварталом. Цей рівень зростання нижчий від рекордного в 22,9% у кварталі з липня по вересень.
Опубліковані урядом показники також показують, що за 2020 рік відбулося скорочення ВВП на 4,8% в реальному вираженні, оскільки на економіку впливав коронавірус. Це найгірший результат після скорочення 2009 року, яке відбулося в умовах глобальної фінансової кризи.
Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого індекс Nikkei перевищив позначку в 29 тис. пунктів вперше з серпня 1990 року.