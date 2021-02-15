Нафта дорожчає на тлі загострення напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту підвищилися в понеділок, 15 лютого, через напруженість на Близькому Сході, що спровокувала нові закупівлі сировини, а також надії на те, що економічні стимули в США та ослаблення карантинних обмежень підтримають попит на паливо.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $63,61 за барель, що на $1,18 (1,89%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $ 60,84 за барель, що на $ 1,37 (2,3%) вище за рівень на час закриття попередніх торгів. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $ 62,43 і $ 59,47 відповідно. За підсумками минулого тижня світові ціни на нафту зросли приблизно на 5%.

Північноморська суміш Brent досягла сьогодні позначки $ 63,76 за барель вперше з 22 січня минулого року, поточне зростання наближається до двох відсотків. У ході ранкових торгів західно-техаська еталонна суміш WTI подорожчала до $ 60,95/бар., - максимуму з 8 січня минулого року.

Коаліція, очолювана Саудівською Аравією, яка воює в Ємені, заявила пізно вночі 14 лютого, що вона перехопила і знищила безпілотник, начинений вибухівкою. Він був випущений у бік королівства угрупованням хуситів, пов'язаним з Іраном, повідомило державне телебачення. Це викликало побоювання з приводу чергового посилення напруженості на Близькому Сході.

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«Ці новини спровокували ранковий сплеск (продажів) на нафтових ринках. Але ралі також викликало зростаюння сподівань на те, що заходи стимулювання у США та ослаблення карантинних обмежень сприятимуть посиленню економіки та попиту на паливо», - сказав Кадзухіко Сайто, головний аналітик товарного брокера Fujitomi Co.

Ціни на нафту зросли протягом останніх тижнів також через скорочення поставок, в основному з боку країн-учасниць ОПЕК.

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 63,53 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,93 долара за барель, що на 50 центів вище за рівень на час закриття торгів ($62,43).