Нафта продовжує дорожчати: ціна перевалила за $63

​Світові ціни на нафту еталонних марок продовжують дорожчати й в ніч із неділі на понеділок, 15 лютого, перевищили 63 долари за барель.

Про це свідчать дані торгів, передає Укрінформ.

Так, вартість квітневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла на 1,31% і досягла в піку 63,27 долара за барель, що є максимумом із січня минулого року.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту WTI дорожчала на 1,4% - до 60,2 долара за барель.

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Аналітики кажуть, що зростання цін на нафту пов'язане з додатковим скороченням видобутку країнами ОПЕК+, а також із побоюваннями стосовно стану світової економіки на тлі пандемії коронавірусу.