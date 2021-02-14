Два законопроєкти про індустріальні парки пройшли комітет Ради
Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційній сторінці Верховної Ради у Фейсбуці.
"Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу надав позитивні висновки щодо відповідності двох законопроєктів, які передбачають створення та стимулювання діяльності індустріальних парків в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки" щодо спрощення створення та стимулювання їх діяльності" (№ 4416) передбачає полегшення механізму доступу до участі в зазначених парках, запровадження додаткових стимулів, таких як кредитування та державні інвестиції в їх інфраструктуру для зменшення витрат бізнесу на початку економічної діяльності.
Як зазначають автори документу, чинна система залучення учасників індустріальних парків, закладена у Законі «Про індустріальні парки» виявилася нежиттєздатною.
Запровадження додаткових посередників між ініціаторами їх створення та учасниками на практиці не забезпечило належну організацію роботи. Новий законопроєкт суттєво розширює можливості для громадського контролю в рамках відбору учасників, а також прибирає низку посередницьких послуг, діяльність яких нині не підлягає розголошенню. Крім того, вводяться більш жорсткі обмеження щодо можливого відчуження державного або комунального майна.
Комітет у висновку до проєкту № 4416 констатує, що за своєю метою він не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує висновку Антимонопольного комітету щодо впливу на конкуренцію.
Аналогічний висновок отримав і альтернативний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямований на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів щодо таких парків" (№ 4416-1).
Документ дозволить розкрити потенціал вказаних парків у формі дієвого механізму подолання проблем в промисловості та наслідків поточної економічної кризи в Україні, зумовленої пандемією COVID-19 та сприятиме залученню інвестицій у промисловий сектор шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках, що відповідають сучасним світовим тенденціям та підвищать їх конкурентоспроможність.
Відповідно до висновку комітету, згадані документи належать до сфери законодавства щодо компаній, які відповідно до законодавства є пріоритетними та наближають вітчизняне законодавство до норм Євросоюзу. Законопроєкти також охоплюють зобов’язання України, передбачені Главою 9 «Співробітництво у сфері науки та технологій» та Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і Європейською спільнотою з атомної енергії та їхніми державами-членами – з іншої.