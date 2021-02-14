Два законопроєкти про індустріальні парки пройшли комітет Ради

Комітет ВР з питань інтеграції України до Європейського Союзу надав позитивні висновки щодо двох законопроєктів, які передбачають створення та стимулювання діяльності індустріальних парків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційній сторінці Верховної Ради у Фейсбуці.

"Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу надав позитивні висновки щодо відповідності двох законопроєктів, які передбачають створення та стимулювання діяльності індустріальних парків в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки" щодо спрощення створення та стимулювання їх діяльності" (№ 4416) передбачає полегшення механізму доступу до участі в зазначених парках, запровадження додаткових стимулів, таких як кредитування та державні інвестиції в їх інфраструктуру для зменшення витрат бізнесу на початку економічної діяльності.

Як зазначають автори документу, чинна система залучення учасників індустріальних парків, закладена у Законі «Про індустріальні парки» виявилася нежиттєздатною.

Запровадження додаткових посередників між ініціаторами їх створення та учасниками на практиці не забезпечило належну організацію роботи. Новий законопроєкт суттєво розширює можливості для громадського контролю в рамках відбору учасників, а також прибирає низку посередницьких послуг, діяльність яких нині не підлягає розголошенню. Крім того, вводяться більш жорсткі обмеження щодо можливого відчуження державного або комунального майна.

Комітет у висновку до проєкту № 4416 констатує, що за своєю метою він не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує висновку Антимонопольного комітету щодо впливу на конкуренцію.

Аналогічний висновок отримав і альтернативний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямований на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів щодо таких парків" (№ 4416-1).

Документ дозволить розкрити потенціал вказаних парків у формі дієвого механізму подолання проблем в промисловості та наслідків поточної економічної кризи в Україні, зумовленої пандемією COVID-19 та сприятиме залученню інвестицій у промисловий сектор шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках, що відповідають сучасним світовим тенденціям та підвищать їх конкурентоспроможність.

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Відповідно до висновку комітету, згадані документи належать до сфери законодавства щодо компаній, які відповідно до законодавства є пріоритетними та наближають вітчизняне законодавство до норм Євросоюзу. Законопроєкти також охоплюють зобов’язання України, передбачені Главою 9 «Співробітництво у сфері науки та технологій» та Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і Європейською спільнотою з атомної енергії та їхніми державами-членами – з іншої.