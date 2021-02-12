Фахівці пояснили, як зробити антикорупційні індекси Укроборонпрому вищими

Невисокі антикорупційні індекси Державного концерну "Укроборонпром", які компанія отримала за підсумками оцінювання DCI (Індекс оборонних компаній) у 2020 році, за окремими розділами цього оцінювання не можуть бути вищими, поки не відбудеться комплексна реформа оборонно-промислової сфери.

Про це заявила виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Тригуб під час пресконференції "Результати Індексу DCI: Чи став «Укроборонпром» прозорішим?" в Укрінформі.

В Індексі оборонних компаній, розробленому глобальною антикорупційною програмою Трансперенсі Інтернешнл Оборона та Безпека (TI-DS), брало участь 134 найбільших світових оборонних компаній, серед яких одна українська компанія - ДК "Укроборонпром". У ході визначення індексу вимірювалася прозорість і якість етичних та антикорупційних програм цих компаній.

Участь українського підприємства в DCI у 2020 році Олена Тригуб назвала більш вдалою, ніж першу спробу - у 2015 році, коли країну представляло ДП "Антонов". Вона назвала ту спробу невдалою, через відсутність на той час необхідної інформації про підприємство, яким чином здійснювалися антикорупційні заходи та забезпечення прозорості підприємства.

У 2020 році Україна в особі ДК "Укроборонпром" мала більш вагомі результати в рамках DCI.

Загалом, за словами Тригуб, зі 134 компаній, які також брали участь в оцінюванні, 97 отримали незадовільний індекс оцінки щодо прозорості і боротьби з корупцією.

"У цей блок більшості компаній потрапив і наш вітчизняний Укроборонпром. Підприємство отримало загалом 28 балів зі 112. Це низький рівень (низький рівень боротьби з корупцією і забезпечення прозорості - ред.). Але все одно, вже є певний прогрес", - зазначила вона.

Найкращі бали отримали компанії Leonardo S/p/A, Італія - 103 та RayTheon Technologies, США - 85 балів.

Аутсайдерами стали: CEA Technologies, Австралія - 0 та напівдержавна Zastava Arms, США - 2 бали.

Щодо участі в рейтингу ДК "Укроборонпром" Тригуб зазначила, що є фактори, які об'єктивно занижують оцінку Укроборонпрому.

Так, у ході DCI оцінювалися: керівництво і організаційна структура компанії, чи перебуває керівництво компанії під антикорупційним контролем, чи здійснюється в компанії ефективний та етичний нагляд та чи застосовується комплексна політика боротьби з корупцією.

Вона наголосила, що Укроборонпром отримав практично найвищу оцінку щодо таких критеріїв як антикорупційний контроль над керівництвом компанії.

"Це такий рівень - державний. І оскільки в нашій країні дуже багато впровадили антикорупційних різних процедур, політик, то, звичайно, тут в Укроборонпрому найвища оцінка. Наші колеги оцінили, що керівництво компанії перебуває під антикорупційним контролем", - зазначила Тригуб.

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Водночас, за її словами, щодо решти факторів Укроборонпром не завжди міг показати реальний стан справ.

"Другий параметр - це внутрішній контроль. Тут уже гірша оцінка, помірний рівень. Тут оцінювалося, чи є на підприємстві антикорупційна програма. В Укроборонпрому, звичайно, вона є. Але тут питання не до Укроборонпрому, а до того, як взагалі працює в державі інститут державної таємниці, як регулюється ця діяльність. І, звичайно, вона є дуже закритою, і буде такою, поки не буде комплексної реформи", - наголосила Тригуб.

Водночас вона звернула увагу на низький індекс щодо підтримки в Укроборонпромі співробітників - щодо навчання основам антикорупційної етики, захисту від тиску, наскільки працює система викривачів корупції. Крім того, за її словами, низьким залишається індекс Укроборонпрому щодо конфлікту інтересів. Це, за її словами, викликано недостатністю процедур з перевірки таких конфліктів.

Індекс оборонних компаній (DCI), який був розроблений глобальною антикорупційною програмою Трансперенсі Інтернешнл Оборона та Безпека (TI-DS), вимірюючи прозорість і якість етичних та антикорупційних програм у найбільших світових оборонних компаніях, аналізує публічні зобов’язання відкритості, політик та процедур оборонних компаній.

Світові військові витрати у 2019 році склали понад $1,9 трлн. Вважається, що оборонна промисловість є однією з ризикових сфер для корупції через величезну кількість залучених грошей, тісні зв’язки між оборонними контрактами і політикою, а також надмірну секретність, в умовах якої працює сектор.