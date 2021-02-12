Ціни на нафту прискорили падіння через погіршення прогнозу ОПЕК
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 60,79 за барель, що на $ 0,35 (0,57%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 0,36 (0,62%) - до $ 57,89 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 61,14 і $ 58,24 відповідно.
ОПЕК переглянула оцінку світового попиту на нафту в 2019 році, підвищивши її з 99,76 до 99,98 млн б/д, водночас в 2020 році, за попередніми підрахунками організації, попит становив 90,26 млн б/д, йдеться в звіті картелю, опублікованому в четвер.
Таким чином, темп приросту у 2020 році змінився з 9,75 млн б/д до 9,72 млн б/д, і світове споживання виявилося на 30 тис. б/д менше від попередніх оцінок.
У 2021 року ОПЕК чекає зростання споживання нафти на 5,8 млн б/д, що на 100 тис. б/д менше від прогнозу попереднього місяця - до 96,05 млн б / д.
Тим часом МЕА знизило прогноз світового попиту на нафту в 2021 році на 100 тис. б/д, до 5,4 млн б/ д. Світовий попит цього року досягне 96,4 млн б/д, відновивши близько 60% обсягу, втраченого в результаті пандемії в 2020 році, пише агентство в своєму звіті.
"Видобуток ОПЕК, швидше за все, знизиться цього місяця слідом за скороченнями (виробництва) в Саудівській Аравії і Лівії. Це має поглибити дефіцит на світовому ринку і підтримати ціни", - сказали аналітики Capital Economics.
Станом на 09:45 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 60,62 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 60,92 долара за барель, що на 22 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 61,14).