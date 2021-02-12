Ціни на нафту прискорили падіння через погіршення прогнозу ОПЕК

Ціни на нафту в п'ятницю, 12 лютого, знизилися другий день поспіль, прискоривши падіння через побоювання щодо перспектив попиту на нафту після погіршення прогнозів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і ОПЕК.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 60,79 за барель, що на $ 0,35 (0,57%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 0,36 (0,62%) - до $ 57,89 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 61,14 і $ 58,24 відповідно.

ОПЕК переглянула оцінку світового попиту на нафту в 2019 році, підвищивши її з 99,76 до 99,98 млн б/д, водночас в 2020 році, за попередніми підрахунками організації, попит становив 90,26 млн б/д, йдеться в звіті картелю, опублікованому в четвер.

Таким чином, темп приросту у 2020 році змінився з 9,75 млн б/д до 9,72 млн б/д, і світове споживання виявилося на 30 тис. б/д менше від попередніх оцінок.

У 2021 року ОПЕК чекає зростання споживання нафти на 5,8 млн б/д, що на 100 тис. б/д менше від прогнозу попереднього місяця - до 96,05 млн б / д.

Тим часом МЕА знизило прогноз світового попиту на нафту в 2021 році на 100 тис. б/д, до 5,4 млн б/ д. Світовий попит цього року досягне 96,4 млн б/д, відновивши близько 60% обсягу, втраченого в результаті пандемії в 2020 році, пише агентство в своєму звіті.

"Видобуток ОПЕК, швидше за все, знизиться цього місяця слідом за скороченнями (виробництва) в Саудівській Аравії і Лівії. Це має поглибити дефіцит на світовому ринку і підтримати ціни", - сказали аналітики Capital Economics.

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Станом на 09:45 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 60,62 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 60,92 долара за барель, що на 22 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 61,14).