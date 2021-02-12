В Україні видали перший доступний кредит «5-7-9%» із портфельною держгарантією

Укргазбанк видав підприємцю з Чернівецької області перший в Україні доступний кредит "5-7-9%", що забезпечений портфельною гарантією від держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ банку.

"Наш позичальник – підприємець з Чернівецької області вже понад 10 років займається виробництвом та продажом дерев’яних деталей для меблів з буку, більше 90% його продукції експортується. Підприємство отримало кредит у розмірі 1,5 млн грн строком на 2 роки для розширення свого виробництва", - йдеться в повідомленні.

Портфельна гарантія – новий інструмент, який частково вирішує питання щодо недостатності забезпечення за кредитами, що надаються суб’єктам господарювання – резидентам України. В Укргазбанку зауважують, що це новий інструмент не лише для бізнесу, а для нашої країни загалом. Таким чином держава гарантуватиме до 70% за кожним окремим кредитом, який суб’єкт господарювання отримує в банку.

Гарантію може отримати ФОП або юридична особа, зареєстрована на території України, засновники та кінцеві бенефіціари якої є резидентами. Фізична особа – підприємець або юридична особа повинна бути суб’єктом мікропідприємництва, малого або середнього підприємництва, який веде свою господарську діяльність більше 12 місяців.

Наразі Укргазбанк видав понад 1 тисячу кредитів "5-7-9" на суму 1,6 млрд грн.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі. Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.