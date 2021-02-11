Україна домовилася з ЄС про нові правила автобусних перевезень - у Брюсселі підписали документ

Криклій підписав протокол до Угоди INTERBUS, який розширює її дію на регулярні пасажирські автобусні перевезення. Українці зможуть отримувати від національних автобусних перевізників кращі послуги завдяки впровадженню європейських практик та вимог.

Як передає Укрінформ, так Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував у Телеграмі підписання у Брюсселі протоколу до Угоди INTERBUS.

«Щойно в Брюсселі міністр інфраструктури Владислав Криклій від імені уряду підписав протокол до Угоди INTERBUS, який розширює її дію на регулярні пасажирські автобусні перевезення. Розширення угоди сприятиме розвитку міжнародних регулярних і спеціальних регулярних перевезень пасажирів з ЄС та з країнами-членами Угоди INTERBUS, що позитивно вплине на розвиток туризму. Українці, у свою чергу, отримуватимуть від національних перевізників кращі послуги завдяки впровадженню європейських практик та вимог», - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, протокол, що доповнює Угоду INTERBUS Криклій підписав під час 7-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Цей документ сприятиме відкриттю для України ринку автобусних перевезень ЄС та інших країн-членів Угоди — Туреччини, Молдови, Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії та Чорногорії.

Урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з 9 лютого перебуває із робочим візитом у Брюсселі. Там уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом кілька важливих питань.

Урядовці 11 лютого взяли участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.