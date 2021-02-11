Україна домовилася з ЄС про нові правила автобусних перевезень - у Брюсселі підписали документ
Як передає Укрінформ, так Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував у Телеграмі підписання у Брюсселі протоколу до Угоди INTERBUS.
«Щойно в Брюсселі міністр інфраструктури Владислав Криклій від імені уряду підписав протокол до Угоди INTERBUS, який розширює її дію на регулярні пасажирські автобусні перевезення. Розширення угоди сприятиме розвитку міжнародних регулярних і спеціальних регулярних перевезень пасажирів з ЄС та з країнами-членами Угоди INTERBUS, що позитивно вплине на розвиток туризму. Українці, у свою чергу, отримуватимуть від національних перевізників кращі послуги завдяки впровадженню європейських практик та вимог», - зазначив Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, протокол, що доповнює Угоду INTERBUS Криклій підписав під час 7-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Цей документ сприятиме відкриттю для України ринку автобусних перевезень ЄС та інших країн-членів Угоди — Туреччини, Молдови, Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії та Чорногорії.
Урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з 9 лютого перебуває із робочим візитом у Брюсселі. Там уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом кілька важливих питань.
Урядовці 11 лютого взяли участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.