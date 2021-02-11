Закарпатська митниця отримала нового керівника

Закарпатську митницю очолив Михайло Товт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Закарпатська митниця.

«Наказом в.о. голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева від 10.02.2021 № 79-о на посаду начальника Закарпатської митниці Держмитслужби призначено Михайла Товта», - ідеться в повідомленні.

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Товт із січня 2019 року по 9 лютого 2021 року керував Черкаською митницею.

Як повідомлялося, розпорядженням Кабінету Міністрів від 20 січня 2021 року № 27-р начальник Закарпатської митниці Іван Бережнюк був призначений на посаду першого заступника голови Державної митної служби.