Міністр фінансів запевняє: Для стабільного курсу гривні є всі підстави
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю агенції УНІАН.
"Рекомендую не звертати увагу на незначні коливання курсу. Є усі підстави, аби він був стабільним. Резервів Національного банку достатньо, аби утримати курс. Підстав для погіршення курсової динаміки не бачу",- сказав Марченко.
Зміцнення гривні наприкінці зими, запевнив міністр, є типовим сезонним зміцненням гривні. Перед посівною кампанією, пояснив Марченко, зазвичай обмінюють валюту для закупівлі палива, добрив, насіння. Він нагадав, що лише два тижні тому був інший тренд і запевнив, що курс гривні залишиться стабільним.
«Так само стабільним він був і торік, незважаючи на кризу. Спостерігалась спекулятивна атака в березні, перед запровадженням карантину, але то було тимчасове явище», - сказав Марченко.
Як повідомляв Укрінформ, після новорічних свят на готівковому валютному ринку відновився попит населення на іноземну валюту. Обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням з початку 2021 року станом на 20 січня становив 57 млн дол. Чиста купівля валюти Національним банком України з початку 2021 року станом на 20 січня становила 20 млн дол. При цьому, середньодобове значення курсу гривні до долара в січні 2021 року практично не змінилося порівняно із груднем 2020 року.