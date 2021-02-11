Міністр фінансів запевняє: Для стабільного курсу гривні є всі підстави

Резервів Національного банку достатньо, аби утримати курс гривні, тому українцям не варто звертати увагу на незначні коливання курсу, оскільки підстав для погіршення курсової динаміки немає.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю агенції УНІАН.

"Рекомендую не звертати увагу на незначні коливання курсу. Є усі підстави, аби він був стабільним. Резервів Національного банку достатньо, аби утримати курс. Підстав для погіршення курсової динаміки не бачу",- сказав Марченко.

Зміцнення гривні наприкінці зими, запевнив міністр, є типовим сезонним зміцненням гривні. Перед посівною кампанією, пояснив Марченко, зазвичай обмінюють валюту для закупівлі палива, добрив, насіння. Він нагадав, що лише два тижні тому був інший тренд і запевнив, що курс гривні залишиться стабільним.

«Так само стабільним він був і торік, незважаючи на кризу. Спостерігалась спекулятивна атака в березні, перед запровадженням карантину, але то було тимчасове явище», - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, після новорічних свят на готівковому валютному ринку відновився попит населення на іноземну валюту. Обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням з початку 2021 року станом на 20 січня становив 57 млн ​​дол. Чиста купівля валюти Національним банком України з початку 2021 року станом на 20 січня становила 20 млн дол. При цьому, середньодобове значення курсу гривні до долара в січні 2021 року практично не змінилося порівняно із груднем 2020 року.