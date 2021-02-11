У Нацбанку пояснили, що вплинуло на інфляцію в січні

Подорожчання окремих продуктів харчування, палива та тютюнових виробів, а також подальше зростання споживчого попиту формували проінфляційний тиск у січні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У січні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 6,1% (з 5% у грудні 2020 року). У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Фактична споживча інфляція очікувано вийшла за верхню межу цільового діапазону 5% ± 1 в. п. Водночас вона була дещо нижчою за траєкторію прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті Нацбанку за січень 2021 року.

Формували проінфляційний тиск у минулому місяці подорожчання окремих продуктів харчування, палива та тютюнових виробів, а також подальше зростання споживчого попиту. Натомість стримувало інфляцію зниження вартості природного газу. Як і очікували в НБУ, запровадження локдауну в січні не мало суттєвого впливу на динаміку цін. Базова інфляція прискорилася до 5% р/р з 4,5% у грудні 2020 року.

Збільшились темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 5,8% р/р). Як і в попередні місяці, досить стрімко дорожчала соняшникова олія через відносно низький урожай соняшнику та підвищення світових цін на олійні культури. Це позначилося на вартості продуктів її переробки: майонезу та спредів.

Підвищення цін на сировину та енергетичні ресурси пришвидшили подорожчання борошняних та макаронних виробів. Це також позначилося на вартості м’ясних продуктів. Унаслідок послаблення гривні в попередні місяці та значного споживчого попиту прискорилось подорожчання сирів, рису і продуктів з риби.

Високими темпами дорожчали й непродовольчі товари (2,6% р/р). Це також зумовлено значним споживчим попитом та відображенням у цінах слабшої гривні в попередні місяці. Так, у січні зростання вартості побутової техніки, фармацевтичної продукції та автомобілів продовжило прискорюватися, а зниження цін на електроніку дещо сповільнилося.

Темпи зростання цін на послуги практично не змінилися (6,8% р/р). З одного боку, посилення споживчого попиту та збільшення виробничих витрат пришвидшили подорожчання туристичних послуг, оренди житла та технічного обслуговування автомобілів. З іншого боку, знизилися темпи підвищення цін на медичні та стоматологічні послуги, а також на послуги кінотеатрів, спортивних закладів, ресторанів, готелів та хімчисток. Це пов’язано зі зменшенням відвідувань цих закладів через січневий локдаун.

З огляду на вплив низьких минулорічних врожаїв, подорожчання енергоресурсів та подальше зростання споживчого попиту, очікується, що в першій половині 2021 року споживчі ціни продовжать зростати. Надалі вплив проінфляційних чинників, стверджують у Національному банку, слабшатиме, що розверне інфляційну динаміку. Завдяки нарощенню пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю сповільниться продовольча інфляція, а наприкінці року вичерпається ефект низької бази порівняння для окремих товарів.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами Національного банку, наприкінці 2021 року інфляція становитиме 7%, але вже в першій половині 2022 року повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в.п.