Нафта дешевшає після річного максимуму напередодні

Ціни на нафту знижуються у четвер, 11 лютого, після стрибка напередодні на даних про зниження запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $61,12 за барель, що на $0,35 (0,57%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $58,36 за барель, що на $0,32 (0,55%) нижче рівня на закриття попередніх торгів. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $61,47 і $58,68 відповідно.

Brent подорожчав вчора за підсумками дев'ятої сесії поспіль, WTI - за підсумками восьмої. Для обох сортів нафти це найтриваліші періоди безперервного зростання з січня 2019 року.

Підтримку ринку в середу надали дані Міненерго США, які показали зниження запасів нафти в країні до мінімального рівня з березня. Так, запаси нафти за тиждень, що завершився 5 лютого, скоротилися на 6,6 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, у середньому прогнозували зниження на 2,7 млн ​​барелів. Запаси на терміналі у Кушинзі, де зберігається на NYMEX нафта, що торгується , зменшилися на 700 тис. барелів.

Нафта підскочила з листопада, коли уряди почали кампанії з вакцинації від COVID-19, одночасно схваливши великі пакети стимулів для підвищення економічної активності, а провідні світові виробники обмежили пропозицію.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 61,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,11 долара за барель, що на 36 центів нижче за рівень закриття торгів ($61,47).