Нафта дешевшає після річного максимуму напередодні
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $61,12 за барель, що на $0,35 (0,57%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $58,36 за барель, що на $0,32 (0,55%) нижче рівня на закриття попередніх торгів. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $61,47 і $58,68 відповідно.
Brent подорожчав вчора за підсумками дев'ятої сесії поспіль, WTI - за підсумками восьмої. Для обох сортів нафти це найтриваліші періоди безперервного зростання з січня 2019 року.
Підтримку ринку в середу надали дані Міненерго США, які показали зниження запасів нафти в країні до мінімального рівня з березня. Так, запаси нафти за тиждень, що завершився 5 лютого, скоротилися на 6,6 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, у середньому прогнозували зниження на 2,7 млн барелів. Запаси на терміналі у Кушинзі, де зберігається на NYMEX нафта, що торгується , зменшилися на 700 тис. барелів.
Нафта підскочила з листопада, коли уряди почали кампанії з вакцинації від COVID-19, одночасно схваливши великі пакети стимулів для підвищення економічної активності, а провідні світові виробники обмежили пропозицію.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 61,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,11 долара за барель, що на 36 центів нижче за рівень закриття торгів ($61,47).