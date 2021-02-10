На $140 мільйонів: Гусєв про підтверджені домовленості Укроборонпрому з Індією

ДК "Укроборонпром" має попередні домовленості з Індією щодо співпраці в оборонній галузі та укладання контрактів на суму 140 млн доларів США.

Про це заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв під час пресбрифінгу в Укрінформі.

"Є підтвердженні домовленості і підписані двосторонні документи. Зокрема шість двосторонніх документів про наміри, про уточнення і про потреби на загальну сумму 140 мільйонів доларів. Це поки що не контракти, але це проєкти, які ми маємо розвивати разом з партнерами з Індії", - розповів Гусєв.

Він додав, що документи були підписані під час міжнародної виставки AeroIndia Bangalore-2021.

Як повідомлялося, раніше Гусєв заявив, що у рамках Міжнародної авіаційної виставки AeroIndia Bangalore-2021 українська сторона підписала з іноземними партнерами угоди на суму понад 70 млн доларів.

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Міжнародна авіаційна виставка AeroIndia Bangalore - 2021 відкрилась 3 лютого в індійському Бангалорі (штат Карнатака). Це одна з наймасштабніших виставок та авіашоу у сфері оборонної та аерокосмічної галузі у світі.