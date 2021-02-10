Гусєв сподівається завершити ліквідацію Укроборонпрому до кінця червня
Про це заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час брифінгу в Укрінформі.
"Ми очікуємо, що схвалення законопроєкту №3822 відбудеться до кінця квітня, і до кінця червня ми плануємо забезпечити трансформацію та ліквідацію Укроборонпрому та створення нового оборонного холдингу з назвою "Оборонні системи України", - розповів Гусєв.
Він нагадав, що в межах трансформації Укроборонпрому будуть створені два холдинги - ;Оборонні системи України" і “Аерокосмічні системи України”. До Оборонних систем увійдуть 6 підхолдингів - галузевих бізнес-об'єднань: авіаремонтне, збройної техніки, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси і спецхемія. Вони займатимуться реалізацією проєктів, потрібних для виконання державного оборонного замовлення та розширення присутності вітчизняних підприємств на закордонних ринках.
За словами Гусєва, трансформація підприємств, які увійдуть до холдингу "Оборонні системи України", триватиме від 6 до 12 місяців.
Як повідомлялося, Верховна Рада 29 січня 2021 року ухвалила у першому читанні законопроєкт №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», необхідний для реорганізації Держконцерну "Укроборонпром".