Гусєв сподівається завершити ліквідацію Укроборонпрому до кінця червня

У ДК «Укроборонпром» очікують, що трансформація концерну завершиться до кінця червня.

Про це заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час брифінгу в Укрінформі.

"Ми очікуємо, що схвалення законопроєкту №3822 відбудеться до кінця квітня, і до кінця червня ми плануємо забезпечити трансформацію та ліквідацію Укроборонпрому та створення нового оборонного холдингу з назвою "Оборонні системи України", - розповів Гусєв.

Він нагадав, що в межах трансформації Укроборонпрому будуть створені два холдинги - ;Оборонні системи України" і “Аерокосмічні системи України”. До Оборонних систем увійдуть 6 підхолдингів - галузевих бізнес-об'єднань: авіаремонтне, збройної техніки, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси і спецхемія. Вони займатимуться реалізацією проєктів, потрібних для виконання державного оборонного замовлення та розширення присутності вітчизняних підприємств на закордонних ринках.

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За словами Гусєва, трансформація підприємств, які увійдуть до холдингу "Оборонні системи України", триватиме від 6 до 12 місяців.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 січня 2021 року ухвалила у першому читанні законопроєкт №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», необхідний для реорганізації Держконцерну "Укроборонпром".