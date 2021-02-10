Гривня у 2021 році зміцнюватиметься - експерт

Гривня у 2021 році продовжуватиме зміцнюватися.

Таке переконання висловив в ефірі телеканалу "Дом" інвестиційний банкір Сергій Фурса, передає Укрінформ.

На думку Фурси, курс гривні відносно долара до кінця першого півріччя може дійти до 27.

"У другому півріччі очікується розворот тренду, і закінчимо рік на рівні 28. Це за умови, якщо не відбудеться якогось форс-мажору і ми залишимося співпрацювати з МВФ", — зазначив експерт.

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Раніше радник Президента з питань економіки Олег Устенко заявляв, що, за прогнозами Мінекономіки, у 2021 році курс національної валюти може становити 28,6 грн/дол., а експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол.