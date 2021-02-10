Нацбанк планує збільшити частку іпотеки у ВВП до 2%

У Національному банку планують збільшити частку іпотеки у ВВП України з нинішніх 0,7% до 2% до 2024 року.

Як передає Укрінформ, про це під час VII Legal Banking Forum сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє пресслужба регулятора.

«Багато у чому відновлення залежатиме від роботи банківського сектору та кредитної активності банків, особливо у напрямку іпотечного кредитування. Минулого року ми мали суттєвий прогрес у цьому напрямку. За рік іпотека зросла на 11,5%. Проте таке зростання відбувається з низької бази, адже обсяг іпотеки до ВВП України вкрай низький та становив близько 0,7%. Для порівняння, у Туреччині – це майже 5% ВВП, в Угорщині – понад 8%, у Польщі – 20%, а у Чехії – майже 25%. Наша найближча ціль – це збільшити частку іпотеки з поточних 0,7% до 2% ВВП до 2024 року», – сказав Шевченко.

Щоб створити умови для зростання іпотеки, насамперед завдяки кредитуванню первинного ринку нерухомості, НБУ спільно з Міністерством регіонального будівництва, Міністерством юстиції та народними депутатами напрацьовує новий закон, який обмежить ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості, створить прозорий механізм продажу майнових прав, посилить нагляд за ринком новобудов.

На думку голови НБУ, попри прогрес у кредитуванні окремих сегментів, банки ще не працюють на повну силу, особливо з великими корпоративними позичальниками. Тривалий час на заваді цьому стояв високий рівень непрацюючих кредитів (NPL).

«Нам вдалося знизити частку непрацюючих кредитів із понад 48% до 41% на кінець 2020 року. Зрушенню у врегулюванні непрацюючих кредитів сприяли розроблені нами вимоги до організації процесу управління проблемними активами. Зі свого боку, банки подали стратегії управління NPL, у яких визначилися з підходами до врегулювання. Крім цього, у 2020 році були визначені критерії для списання непрацюючих активів», – зазначив Шевченко.

Загалом кредитні портфелі покращили всі групи банків. І НБУ має амбітну мету знизити частку NPL до 2023 року до прийнятного рівня - близько 20%.

Як повідомлялось, із березня 2021 року в Україні запрацює програма «Доступна іпотека», яка спростить доступ до іпотеки і пропонуватиме ставку до 7%.

Кабмін 27 січня затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів. Розмір іпотечного кредиту, проценти за яким частково компенсуватиме держава, не перевищить 2 млн грн.