Платежі з QR-код стануть зручнішими: Нацбанк затвердив нову версію формату

Платежі з QR-код стануть зручнішими: Нацбанк затвердив нову версію формату

Укрінформ
Національний банк України затвердив нову версію формату QR-коду та запровадив код старту платіжного застосунку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Використовувати QR-код для платежів, стверджують в НБУ, стане зручніше. Тепер коли клієнт скануватиме QR-код для здійснення платежу, на його смартфоні автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованим для оплати рахунком. Якщо ж на пристрої клієнта не встановлений застосунок банку, готовий обробляти такий QR-код, клієнт буде переадресований на веб-сторінку з інформацією про банки, в застосунках яких реалізовано цю функцію.

Для цього Національний банк України затвердив нову версію формату QR-коду та запровадив код старту платіжного застосунку. Відтепер будь-який банк зможе інтегрувати цю опцію до власного платіжного застосунку. Крім того, нова версія формату QR-коду дозволяє оптимізувати кодування символів та зменшити його розмір.

Зазначені зміни та нова версія формату QR-коду викладені в постанові правління Національного банку України №11 від 1 лютого 2021 року "Про внесення змін до Правил формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів", що набирає чинності з 9 травня 2021.

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Як повідомлялося, у 2020 році Національний банк затвердив єдині підходи до формування та використання QR-кодів для здійснення розрахунків (йдеться про кредитовий переказ). Завдяки цьому ринок отримав уніфікований інструмент, що підвищує зручність розрахунків та вирішує проблему сумісності для різних інфраструктур учасників ринку.

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